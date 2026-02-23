"Пусть оружие замолчит": Папа Лев накануне четвертой годовщины вторжения РФ в Украину

"Дорогие братья и сестры, прошло уже четыре года с начала войны против Украины. Мое сердце снова приходит к трагической ситуации, которая есть перед глазами всех. Как же много жертв, как же много разбитых жизней и семей! Как же много разрушений! Сколько неописуемых страданий...", - сказал Папа Лев.

Он отметил, что каждая война является раной, которая оставляет после себя смерть, разрушения в следы боли, которыми обозначены целые поколения. Также архиепископ подчеркнул, что мир нельзя затягивать, поэтому оружие должно затихнуть.

"Мир нельзя откладывать, он является неотложным требованием, которое должно найти место в сердцах и вылиться в ответственные решения. Поэтому я снова настоятельно возобновляю мой призыв: пусть замолчит оружие! Пусть прекратятся бомбардировки! Пусть же будет безотлагательно достигнуто прекращение огня и усилен диалог, чтобы открыть дорогу к миру", - подчеркнул Папа Римский Лев.

Резюмируя он призвал людей объединиться в молитве за украинский народ и всех других, кто страдает из-за войны в Украине и других конфликтов в мире - чтобы наступил мир.