У Кремлі знову спробували перекласти відповідальність за війну на Європу та Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Пєсков в черговому інтерв'ю заявив, що в Європейському союзі посилюється так звана "партія війни". За його словами, ці сили вставляють палиці в колеса дипломатії та заохочують Київ до продовження бойових дій.

"Європейська партія війни зберігає свій основний тренд. Вони не вгамовуються. Це яскраво контрастує з тим підходом, наприклад, якого дотримується наш президент (Володимир, - ред.) Путін, та й президент США (Дональд, - ред.) Трамп, зусилля якого щодо виведення процесу в мирне русло важко переоцінити. І ми вдячні йому за ці зусилля", - сказав Пєсков.

Спікер Кремля також заявив, що закінченню війни нібито заважає саме Європа, а не категорична відмова Путіна обговорювати умови миру з українським президентом.

"Європейці заважають цим зусиллям, європейці вставляють палиці в колеса, європейці всіляко потурають і заохочують київський режим на абсолютно абсурдне продовження лінії на незговірливість", - наголосив Пєсков.

Попри те, що Україна неодноразово висловлювала готовність до переговорів з РФ на вищому рівні й навіть вимагала цього, Пєсков знову звинуватив Київ у небажанні врегулювати конфлікт дипломатичними методами.

"Поки ми не бачимо взаємності з Києва, продовжуємо спеціальну військову операцію", - заявив Пєсков.