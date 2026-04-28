Негода залишила без світла тисячі людей у Сумській області (відео)

Негода у Сумській області залишила по собі місцями повалені дерева та обірвані дроти. Чималої шкоди завдала також збройна агресія РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Сумиобленерго" у Facebook.
"Шановні споживачі електроенергії! На жаль, на Сумщині є відключення через збройну агресію росії та негоду", - повідомили громадянам в акціонерному товаристві.
Так, внаслідок атаки армії РФ (деталі якої не розголошують), сталося "масштабне знеструмлення споживачів" у північній частині Сумської області.
Тим часом пошкодження мереж та відключення споживачів через негоду - сильні пориви вітру - фіксують у семи громадах:
"Станом на ранок без електропостачання через негоду перебувають понад 10 тисяч споживачів електроенергії", - констатували в АТ "Сумиобленерго".
Українцям показали також кадри, на яких можна побачити наслідки стихії.
"На відео - пошкодження лінії електропередач 10 кВ унаслідок падіння дерев", - уточнили в "Сумиобленерго".
"Енергетики АТ "Сумиобленерго" працюють над відновленням розподілу електроенергії", - підсумували у компанії.
Ще вчора Сумський обласний центр з гідрометеорології попередив місцевих мешканців про те, що вночі 28 квітня пориви західного вітру зі швидкістю 15-20 м/с збережуться:
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили спеціалісти.
В цілому ж погоду по Сумській області найближчим часом визначатиме "улоговина циклону з півночі".
28 квітня там, згідно з прогнозом синоптиків, очікується мінлива хмарність.
Вдень - місцями ймовірний невеликий дощ, подекуди - зі снігом.
Температура повітря вдень вівторка:
29 квітня погода може бути хмарною, з проясненнями.
Вночі - без опадів, а вдень - невеликий дощ. Вітер при цьому очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі - із заморозками (0-3°С), вдень - близько +6... +11°С.
30 квітня погода у Сумській області очікується схожа - хмарна, з проясненнями.
Вночі - без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря - також без змін. Вночі - із заморозками (0-3°С), вдень - близько +6... +11°С.
