Негода залишила без світла тисячі людей у Сумській області (відео)

Де у Сумській області люди залишились без світла

"Шановні споживачі електроенергії! На жаль, на Сумщині є відключення через збройну агресію росії та негоду", - повідомили громадянам в акціонерному товаристві.

Так, внаслідок атаки армії РФ (деталі якої не розголошують), сталося "масштабне знеструмлення споживачів" у північній частині Сумської області.

Тим часом пошкодження мереж та відключення споживачів через негоду - сильні пориви вітру - фіксують у семи громадах:

Середино-Будській;

Білопільській;

Конотопській;

Роменській;

Краснопільській;

Кролевецькій;

Ямпільській.

"Станом на ранок без електропостачання через негоду перебувають понад 10 тисяч споживачів електроенергії", - констатували в АТ "Сумиобленерго".

Українцям показали також кадри, на яких можна побачити наслідки стихії.

"На відео - пошкодження лінії електропередач 10 кВ унаслідок падіння дерев", - уточнили в "Сумиобленерго".

"Енергетики АТ "Сумиобленерго" працюють над відновленням розподілу електроенергії", - підсумували у компанії.

Чого чекати від погоди у Сумській області

Ще вчора Сумський обласний центр з гідрометеорології попередив місцевих мешканців про те, що вночі 28 квітня пориви західного вітру зі швидкістю 15-20 м/с збережуться:

по Сумській області;

по місту Суми.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили спеціалісти.

Попередження обласного центру з гідрометеорології (скриншот: facebook.com/sumy.hmc)

В цілому ж погоду по Сумській області найближчим часом визначатиме "улоговина циклону з півночі".

28 квітня там, згідно з прогнозом синоптиків, очікується мінлива хмарність.

Вдень - місцями ймовірний невеликий дощ, подекуди - зі снігом.

Температура повітря вдень вівторка:

по області - близько 6-11 градусів тепла;

по місту Суми - близько 8-10 градусів тепла.

Прогноз погоди по Сумщині на 28-30 квітня (скриншот: facebook.com/sumy.hmc)

29 квітня погода може бути хмарною, з проясненнями.

Вночі - без опадів, а вдень - невеликий дощ. Вітер при цьому очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі - із заморозками (0-3°С), вдень - близько +6... +11°С.

30 квітня погода у Сумській області очікується схожа - хмарна, з проясненнями.

Вночі - без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря - також без змін. Вночі - із заморозками (0-3°С), вдень - близько +6... +11°С.