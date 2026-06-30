Негода залишила без світла сотні населених пунктів України

30 червня в Україні без електропостачання внаслідок негоди залишаються близько 600 населених пунктів. Відомо, в яких областях наразі найскладніша ситуація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника Міністра енергетики України Артема Некрасова.
В Міненерго уточнили, що без світла через негоду залишаються мешканці:
Артем Некрасов наголосив, що ремонтні бригади наразі оперативно відновлюють електропостачання.
Також через бойові дії та атаки Росії на енергетичну інфраструктуру без світла наразі споживачі:
Окрім того, Некрасов попередив: 30 червня, з 17:00 до 22:00, в усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Також заплановані графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів в обсязі до однієї черги.
Сьогодні РБК-України попереджало, що в одній з областей України запровадили жорсткі аварійні відключення світла.
На тлі останніх подій міністр енергетики Денис Шмигаль пообіцяв українцям оперативні рішення для стабілізації ситуації. Він оголосив конкретний план дій.
Попри це, поки Україна змушена повернутися до графіків відключень. Уже відомо, де та коли не буде світла 30 червня.