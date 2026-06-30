Непогода оставила без света сотни населенных пунктов Украины

В Минэнерго уточнили, что без света из-за непогоды остаются жители:

Волынской,

Житомирской,

Киевской,

Львовской,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Черкасской,

Черниговской областей.

Артем Некрасов подчеркнул, что ремонтные бригады уже оперативно возобновляют электроснабжение.

Также из-за боевых действий и атак России на энергетическую инфраструктуру без света сейчас потребители в:

Днепропетровской,

Запорожской,

Сумской,

Харьковской,

Черниговской областях.

Кроме того, Некрасов предупредил: 30 июня с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины применяются графики для промышленности и бизнеса.

Также запланированы графики почасовых отключений для всех категорий потребителей - до одной очереди.