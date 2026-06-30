Негода залишила без світла сотні населених пунктів України

30 червня в Україні без електропостачання внаслідок негоди залишаються близько 600 населених пунктів. Відомо, в яких областях наразі найскладніша ситуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника Міністра енергетики України Артема Некрасова.

В Міненерго уточнили, що без світла через негоду залишаються мешканці:

Волинської,

Житомирської,

Київської,

Львівської,

Тернопільської,

Хмельницької,

Черкаської,

Чернігівської областей.

Артем Некрасов наголосив, що ремонтні бригади наразі оперативно відновлюють електропостачання.

Також через бойові дії та атаки Росії на енергетичну інфраструктуру без світла наразі споживачі:

в Дніпропетровській,

Запорізькій,

Сумській,

Харківській,

Чернігівській областях.

Окрім того, Некрасов попередив: 30 червня, з 17:00 до 22:00, в усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Також заплановані графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів в обсязі до однієї черги.