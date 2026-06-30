Непогода оставила без света сотни населенных пунктов Украины
30 июня в Украине без электроснабжения в результате непогоды остаются около 600 населенных пунктов. Известно, в каких областях самая сложная ситуация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра энергетики Украины Артема Некрасова.
В Минэнерго уточнили, что без света из-за непогоды остаются жители:
- Волынской,
- Житомирской,
- Киевской,
- Львовской,
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Черкасской,
- Черниговской областей.
Артем Некрасов подчеркнул, что ремонтные бригады уже оперативно возобновляют электроснабжение.
Также из-за боевых действий и атак России на энергетическую инфраструктуру без света сейчас потребители в:
- Днепропетровской,
- Запорожской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Черниговской областях.
Кроме того, Некрасов предупредил: 30 июня с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины применяются графики для промышленности и бизнеса.
Также запланированы графики почасовых отключений для всех категорий потребителей - до одной очереди.
Сегодня РБК-Украина предупреждало, что в одной из областей Украины ввели жесткие аварийные отключения света.
На фоне последних событий министр энергетики Денис Шмыгаль пообещал украинцам оперативные решения для стабилизации ситуации. Он объявил конкретный план действий.
Несмотря на это, пока Украина вынуждена вернуться к графикам отключений. Уже известно, где и когда не будет света 30 июня.