Негода не відступає: синоптики попереджають про дощі та грози завтра

Погода в Україні 26 травня буде дощова, також можливі грози. При цьому температура підніметься до +26 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
В Україні мінлива хмарність.
Вночі місцями у південних, центральних та східних регіонах, вдень в Україні короткочасні дощі та грози (у північних областях місцями). Вночі та вранці на Лівобережжі подекуди туман.
Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°, вдень 21-26°. У Карпатах вночі 5-10°, вдень 13-18°.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Опади не передбачають, тільки вдень місцями по області можливий невеликий короткочасний дощ та гроза.
Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 24-26°. В області вночі 11-16°, вдень 21-26°. Вітер північний, 5-10 м/с.
Нагадаємо, синоптики повідомляли, що сьогодні погода у Києві погіршиться - очікується гроза.
До того ж РБК-Україна розповідало про погоду, яку слід очікувати у червні.
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