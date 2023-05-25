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На Київ та область насувається гроза

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Київ, Четвер 25 травня 2023 13:45
На Київ та область насувається гроза Фото: на Київ та область насувається гроза (Віталий Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода у Києві та області сьогодні, 25 травня, погіршиться. Синоптики попереджають про грозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та КМВА.

На Київську область та столицю насувається гроза. Погода погіршиться вже найближчими годинами. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Жителів Києва та області закликають під час сильного вітру триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев, також рекомендують не паркувати біля них авто.

У разі підтоплень доріг та тротуарів у Києві потрібно звертатися до диспетчерської "Київавтодору" за номером: 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, варто звернутися до "Київзеленбуду": 0442724018; 0444834045; 0443835859; 0672304238; 0949282859. Також при падінні дерев можна звернутися до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС). При травмуванні людей телефонуйте 103.

Погода в Україні

Нагадаємо, за даними синоптиків, сьогодні майже всі області України накриють дощі, місцями можливі грози.

При цьому температура повітря вдень буде максимум +26 градусів. Вночі по всій Україні стовпчики термометрів покажуть +11 +16 градусів.

Як повідомлялися, синоптики дали прогноз погоди в Україні на перший місяць літа.

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