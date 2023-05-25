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Якою буде погода в червні: прогноз Укргідрометцентру на перший місяць літа

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Україна, Четвер 25 травня 2023 13:36
Якою буде погода в червні: прогноз Укргідрометцентру на перший місяць літа Фото: синоптики прогнозують теплий червень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня місячна температура в Україні у червні 2023 року прогнозується в межах від 18 до 23 градусів тепла, в горах 15-19 градусів. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 49-90 мм, в Карпатах та на Прикарпатті 117-171 мм, що в межах норми.

Кліматична характеристика червня

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у червні я складає 17-22 градусів, в горах 11-18 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури становить 0-9 градусів тепла, місцями в гірських районах, північних, північно-східних, південно-східних, північно-західних областях місцями 0-3 градусів морозу, на високогір’ї Карпат до 5 градусів морозу.

Абсолютний максимум - 32-38,5 градусів, у південних та східних областях місцями 39-39,8 градусів, в Карпатах та горах Криму 25-33 градусів.

Середня місячна кількість опадів у червні складає 39-93 мм, в Карпатах 101-157 мм, на високогір’ї Карпат до 184 мм, в Криму місцями 28-37 мм.

Як повідомляло РБК-Україна в Київ 13 травня прийшло метеорологічне літо, оскільки вібувся сталий перехід середньодобової температури повітря у через позначку в 15 градусів тепла.

Нагадаємо, середньорічна температура у Києві у 2022 році становила 9,7 градусів тепла, що на 0,7 градусів вище кліматичної норми. Він посів сьому сходинку у рейтингу найтепліших з 1881 року.

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