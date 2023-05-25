Непогода не отступает: синоптики предупреждают о дождях и грозах завтра

В Украине переменная облачность.

Ночью местами в южных, центральных и восточных регионах, днем на Украине кратковременные дожди и грозы (в северных областях местами). Ночью и утром на Левобережье местами туман.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°, днем 21-26°. В Карпатах ночью 5-10 °, днем 13-18 °.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

Осадки не прогнозируют, только днем местами по области возможен небольшой кратковременный дождь и гроза.

Температура в Киеве ночью 13-15°, днем 24-26°. В области ночью 11-16°, днем 21-26°. Ветер северный, 5-10 м/с.

Напомним, синоптики сообщали, что сегодня погода в Киеве ухудшится - ожидается гроза.

К тому же РБК-Украина рассказывало о погоде, которую следует ожидать в июне.

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