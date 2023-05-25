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Непогода не отступает: синоптики предупреждают о дождях и грозах завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

Погода в Украине 26 мая будет дождливая, также возможны грозы. При этом температура поднимется до +26 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украине переменная облачность.

Ночью местами в южных, центральных и восточных регионах, днем на Украине кратковременные дожди и грозы (в северных областях местами). Ночью и утром на Левобережье местами туман.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°, днем 21-26°. В Карпатах ночью 5-10 °, днем 13-18 °.

Ветер северный, 5-10 м/с.

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Осадки не прогнозируют, только днем местами по области возможен небольшой кратковременный дождь и гроза.

Температура в Киеве ночью 13-15°, днем 24-26°. В области ночью 11-16°, днем 21-26°. Ветер северный, 5-10 м/с.

Напомним, синоптики сообщали, что сегодня погода в Киеве ухудшится - ожидается гроза.

К тому же РБК-Украина рассказывало о погоде, которую следует ожидать в июне.

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