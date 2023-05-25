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Негода не відступає: синоптики попереджають про дощі та грози завтра

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Четвер 25 травня 2023 14:06
Негода не відступає: синоптики попереджають про дощі та грози завтра Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Погода в Україні 26 травня буде дощова, також можливі грози. При цьому температура підніметься до +26 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні мінлива хмарність.

Вночі місцями у південних, центральних та східних регіонах, вдень в Україні короткочасні дощі та грози (у північних областях місцями). Вночі та вранці на Лівобережжі подекуди туман.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°, вдень 21-26°. У Карпатах вночі 5-10°, вдень 13-18°.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Негода не відступає: синоптики попереджають про дощі та грози завтра

Погода в Києві

Опади не передбачають, тільки вдень місцями по області можливий невеликий короткочасний дощ та гроза.

Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 24-26°. В області вночі 11-16°, вдень 21-26°. Вітер північний, 5-10 м/с.

Негода не відступає: синоптики попереджають про дощі та грози завтра

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що сьогодні погода у Києві погіршиться - очікується гроза.

До того ж РБК-Україна розповідало про погоду, яку слід очікувати у червні.

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