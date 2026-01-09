Негода ускладнює рух поїздів по всій Україні: що кажуть в "Укрзалізниці"
В Україні через екстремальні погодні умови всюди ускладнюється рух поїздів. Деякі рейси були затримані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниця".
"На Київщині в результаті падіння опори зовнішньої лінії 110 кВ на контактну мережу залізниці одна з дільниць тимчасово лишилася знеструмленою. Це спричинило затримку цілої низки поїздів, серед яких найбільш відчутна затримка у рейса №10/9 Будапешт - Київ", - йдеться у повідомленні.
Водночас в УЗ додали, що перешкоду вже прибрано, напругу подано та поїзди по черзі відновлюють рух.
"Для тих рейсів, які прибудуть до Києва у комендантську годину, за сприяння КМДА передбачено автобусні трансфери по місту", - сказано у дописі.
Також зазначимо, що ввечері у ДТЕК поінформували, що у Київській області після негоди світло повернули 30 000 родин. Проте додали, що через погодні умови без електропостачання залишаються понад 160 тисяч родин.
"Негода ускладнює роботи: мокрий сніг і ожеледиця спричиняють падіння дерев та обриви ліній електропередач, а до окремих місць пошкоджень зараз непросто дістатися. Енергетики працюють без перерв, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки мешканців Київщини", - розповіли у компанії.
Негода в Україні
Нагадаємо, в середу прем'єр-міністр України Юлія Свириденко попередила, що з 8 січня в країні очікується погіршення погодних умов, через що світло можуть відключати поза графіками.
Уже ввечері в четвер вона розповіла, що у зв'язку з похолоданням Кабмін доручив розглянути можливість введення дистанційного формату для шкіл і частини підприємств.
Також ми писали, що 8 січня сніг, ожеледь і сильний вітер істотно ускладнили рух транспорту, особливо на міжміських трасах і гірських ділянках. З цієї причини в деяких місцях ввели тимчасові обмеження.