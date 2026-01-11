Негода пошкодила антидронові тунелі на прифронтових трасах Запоріжжя

На прифронтових дорогах Запорізької області через сильні пориви вітру зафіксували часткові руйнування опор антидронових тунелів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федороваова.
За його словами, пошкодження сталися на окремих ділянках прифронтових автошляхів унаслідок негоди.
Експлуатацію антидронових тунелів здійснюють інженерні підрозділи Сил безпеки і оборони України. На місце нештатної ситуації вже залучили додаткові сили та техніку.
Наразі розпочато роботи з ліквідації наслідків негоди та відновлення пошкоджених конструкцій.
Напередодні Федоров повідомляв, що у регіоні вирує негода. Зокрема, було залучено додаткові бригади комунальних служб та переведено їх у посилений режим роботи.
Окрім цього у ДСНС попереджали про сильні пориви вітру, налипання мокрого снігу, та ожеледицю на дорогах. Через це було оголошено перший, жовтий рівень небезпеки.
У листопаді 2025 року стало відомо про старт спеціальної програми, спрямованої на посилення захисту прифронтових міст, зокрема Херсона, від атак російських дронів.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що ініціатива передбачає комплексну систему виявлення, перехоплення та знищення ворожих безпілотників, які становлять загрозу для міста.
Раніше міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про суттєве збільшення виробництва засобів протидії повітряним атакам РФ. За його словами, Україна найближчим часом планує вийти на показник у тисячу дронів-перехоплювачів щодоби.
Крім того, Міноборони офіційно допустило до використання новий український "антидроновий пістолет", який блокує керування та відеосигнал ворожих БпЛА.