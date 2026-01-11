Непогода повредила антидронные тоннели на прифронтовых трассах Запорожья

На прифронтовых дорогах Запорожской области из-за сильных порывов ветра зафиксировали частичные разрушения опор антидронових тоннелей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.
По его словам, повреждения произошли на отдельных участках прифронтовых автодорог в результате непогоды.
Эксплуатацию антидронових тоннелей осуществляют инженерные подразделения Сил безопасности и обороны Украины. На место нештатной ситуации уже привлекли дополнительные силы и технику.
Сейчас начаты работы по ликвидации последствий непогоды и восстановлению поврежденных конструкций.
Накануне Федоров сообщал, что в регионе бушует непогода. В частности, были привлечены дополнительные бригады коммунальных служб и переведены в усиленный режим работы.
Кроме этого в ГСЧС предупреждали о сильных порывах ветра, налипании мокрого снега, и гололедице на дорогах. Поэтому был объявлен первый, желтый уровень опасности.
В ноябре 2025 года стало известно о старте специальной программы, направленной на усиление защиты прифронтовых городов, в частности Херсона, от атак российских дронов.
Президент Владимир Зеленский отметил, что инициатива предусматривает комплексную систему обнаружения, перехвата и уничтожения вражеских беспилотников, которые представляют угрозу для города.
Ранее министр обороны Денис Шмыгаль сообщил о существенном увеличении производства средств противодействия воздушным атакам РФ. По его словам, Украина в ближайшее время планирует выйти на показатель в тысячу дронов-перехватчиков ежесуточно.
Кроме того, Минобороны официально допустило к использованию новый украинский "антидроновий пистолет", который блокирует управление и видеосигнал вражеских БпЛА.