Негода на Полтавщині: понад 5 тисяч абонентів залишилися без світла

Ілюстративне фото: у Полтавській області через негоду проблеми з електропостачанням (GettyImages)

Негода та сильні пориви вітру призвели до масштабних відключень світла у низці громад Полтавської області 11 липня.

Про це заявив глава Полтавської ОВА Володимир Когут, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Через сильні пориви вітру без світла залишилися понад 5,4 тис. абонентів", - повідомив Когут. Електропостачання відсутнє у: Зіньківській громаді;

Кременчуцькій громаді;

Карлівській громаді;

Диканській громаді. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання. Варто зауважити, що раніше лісова пожежа, яка спалахнула у Полтавські області 9 липня, залишила без світла понад 150 побутових та 5 юридичних споживачів. Також ми писали, що через сильні зливи, грози та шквальний вітер понад 430 населених пунктів у п’яти областях залишилися без електропостачання.