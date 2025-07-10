Лісова пожежа знеструмила понад 150 споживачів на Полтавщині
Лісова пожежа, яка спалахнула у Полтавські області 9 липня залишила без світла понад 150 побутових та 5 юридичних споживачів сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута.
Як проінформував голова ОВА, у вівторок, 9 липня, у Великобудищанській громаді виникла лісова пожежа.
"Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків. Причина загоряння встановлюється", - повідомив Когут.
Він додав, що вогонь завдав шкоди електромережам, через що понад 150 побутових і 5 юридичних споживачів залишилися без електропостачання.
На місці вже працюють аварійні бригади, які проводять відновлювальні роботи.
Крім того, в ніч на 10 липня Полтавська область знову опинилася під ударом російських дронів. Основну частину безпілотників вдалося знищити силам протиповітряної оборони.
Унаслідок атаки у Глобинській громаді зафіксовано пошкодження: постраждало скло в житловому будинку та була пошкоджена господарська споруда. Проте обійшлося без жертв і постраждалих.
Нічний обстріл 10 липня
Росіяни сьогодні вночі, 10 липня, масовано атакували Україну. Основою ціллю ворожого удару став Київ. У столиці лунали потужні вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку дронів та рух ракет на місто.
За інформацією міської влади, внаслідок нічної атаки в різних районах Києва виникли численні пожежі. Загинули двоє людей, кількість поранених зросла до 16.
Через наслідки обстрілу у столиці перекрито кілька вулиць, також введені обмеження у русі громадського транспорту.
Детальніше про наслідки ворожої атаки на Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.