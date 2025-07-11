Непогода на Полтавщине: более 5 тысяч абонентов остались без света
Непогода и сильные порывы ветра привели к масштабным отключениям света в ряде общин Полтавской области 11 июля.
Об этом заявил глава Полтавской ОГА Владимир Когут, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Из-за сильных порывов ветра без света остались более 5,4 тыс. абонентов", - сообщил Когут.
Электроснабжение отсутствует в:
- Зеньковской общине;
- Кременчугской общине;
- Карловской общине;
- Диканьской громаде.
Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.
Стоит заметить, что ранее лесной пожар, который вспыхнул в Полтавской области 9 июля, оставил без света более 150 бытовых и 5 юридических потребителей.
Также мы писали, что из-за сильных ливней, грозы и шквального ветра более 430 населенных пунктов в пяти областях остались без электроснабжения.
Непогода на западе Украины
10 июля мощная непогода ударила по западной Украине.
Наибольшим разрушениям подверглась Львовская область. Из-за интенсивных ливней вышли из берегов реки Щирка и Зубра, что привело к значительным подтоплениям. Во Львове затопило по меньшей мере девять улиц и десятки крыш = на отдельных участках транспортное движение было затруднено или полностью парализовано.
Больше деталей о ситуации, а также фото и видео с места, можно увидеть в материале РБК-Украина.
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