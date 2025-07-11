Непогода на Полтавщине: более 5 тысяч абонентов остались без света

Иллюстративное фото: в Полтавской области из-за непогоды проблемы с электроснабжением (GettyImages)

Непогода и сильные порывы ветра привели к масштабным отключениям света в ряде общин Полтавской области 11 июля.

Об этом заявил глава Полтавской ОГА Владимир Когут, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Из-за сильных порывов ветра без света остались более 5,4 тыс. абонентов", - сообщил Когут. Электроснабжение отсутствует в: Зеньковской общине;

Кременчугской общине;

Карловской общине;

Диканьской громаде. Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения. Стоит заметить, что ранее лесной пожар, который вспыхнул в Полтавской области 9 июля, оставил без света более 150 бытовых и 5 юридических потребителей. Также мы писали, что из-за сильных ливней, грозы и шквального ветра более 430 населенных пунктов в пяти областях остались без электроснабжения.