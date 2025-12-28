Негода паралізувала дороги Франківщини: рятувальники евакуювали десятки людей (відео)

Нагадаємо, ДСНС попереджає, що в понеділок, 29 грудня, на автошляхах по всій Україні, зокрема в Києві та Київській області, прогнозується ожеледиця. Погіршення погоди може ускладнити роботу комунальних та енергетичних служб, а також суттєво вплинути на рух транспорту.

Крім того, синоптики очікують сильні пориви вітру та хуртовини, що підвищує ризик аварійних ситуацій. Водіїв закликають бути максимально уважними та обережними на дорогах.

На тлі негоди в Івано-Франківській області сталася серйозна ДТП за участю рейсового автобуса. Транспортний засіб, у якому перебували десятки пасажирів, з’їхав з дороги та перекинувся на бік. Відомо про одного загиблого та п’ятьох постраждалих, серед яких - дитина.

РБК-Україна раніше писало, що синоптики розповіли, яка погода буде в Україні на вихідні й далі. Згідно з їхнім прогнозом справжню зиму слід очікувати на Новий рік.