Непогода парализовала дороги Франковщины: спасатели эвакуировали десятки людей (видео)

В результате ухудшения погодных условий на автодорогах Франковщины спасатели ГСЧС отбуксировали 12 легковых автомобилей и автобус.

Также эвакуированы 32 человека, среди которых 7 детей, которые оказались в сложной дорожной ситуации.

Чрезвычайники призывают водителей быть максимально осторожными, соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от поездок во время непогоды.

В последние дни погодные условия в западных областях Украины существенно ухудшились - снег, гололедица и порывистый ветер значительно затрудняют движение транспорта.

ГСЧС регулярно сообщает о случаях, когда водители не могут самостоятельно преодолеть заснеженные или скользкие участки дорог.