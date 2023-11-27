Негода в Одеській області та нічна атака дронів на РФ: новини за вихідні

В ніч на 26 листопада декілька міст Росії атакували дрони. А Одеську область накрив сніговий ураган.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна РФ проти України

Росія має проблеми з використанням крилатих ракет типу "Калібр". Причиною цього стала логістика.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції наших військових на Куп'янському та Бахмутському напрямках.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери запроваджують приховані заходи з виявлення будь-яких осередків спротиву російській окупації. Навіть вигадали для цього новий спосіб.

Росія перемістила свої стратегічні системи С-400 з Калінінграда на фронт в Україну. Це сталося після значних втрат.

Одесу та область захистять додатковими системами ППО, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Одеса та область будуть захищені додатковими системами ППО. Про них уже домовились із партнерами.

Міноборони провело випробовування нових українських FPV-дронів

Міністерство оборони провело випробування нових українських FPV-дронів, які виробили приватні кампанії.

У відомстві зазначили, що метою випробовувань стала перевірка роботи безпілотників під впливом випромінювання комплексу РЕБ. Окремо також тестували стійкість БпЛА до придушення сигналу відеозв’язку та каналу керування безпілотником.

Частина країн ЄС наполягає на ослабленні обмежень для РФ за обхід санкцій, - Bloomberg

За словами джерел, знайомих із питанням, група держав-членів наполягає на пом'якшенні пропозицій Євросоюзу, спрямованих на припинення обходу санкцій проти Росії через треті країни.

У ВМС прокоментували плани РФ побудувати підводний тунель до Криму

Речник ВМС Дмитро Плетенчук вважає, що Росія не зможе приховати будівництво підводного тунелю до Криму. Він наголосив, що важлива вартість спорудження такого тунелю.

"Дірява" ППО. Нічна атака дронів на Росію - чергова спецоперація ГУР, - джерела

В ніч на 26 листопада у Підмосков'ї, Тулі та деяких інших регіонах РФ чули вибухи. Росіяни відразу заявили про атаку дронів та нібито роботу ППО.

У Міноборони РФ стверджують, що сили ППО нібито знищили 11 дронів-камікадзе у чотирьох областях. Зокрема, губернатор Московській області заявили, що нібито "перехопили" аж 5 безпілотників, а у Брянській області - 4.

При цьому у Тулі цієї ночі було найгучніше. Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що вночі засоби протиповітряної оборони збили два безпілотники у Тулі. Але один дрон врізався у квартиру на 12 поверсі багатоповерхівки.

Зранку у Тулі теж літали дрони. Місцеві стверджувало, що їх нібито збили.

Джерела РБК-Україна в спецслужбах повідомили, що нічна атака дронів на Росію була черговою вдалою спецоперацією українських розвідників. Вона показала "дирявість" російської ППО.

Негода в Одеській області

26 листопада Одеську область накрила сильна негода, яка призвела до обмеженого або повного перекриття руху по ряду трас.

Зокрема, повідомляють про відключення світла у багатьох населених пунктах, а також повалені дерева. Усього за кілька годин у регіоні сталося майже 50 аварій. До цього про обмеження на дорогах повідомлялось лише в Одеській області.

Крім цього, через негоду Молдова припинила пропуск транспорту на двох КПП на кордоні з Україною.