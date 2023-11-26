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"Дірява" ППО. Нічна атака дронів на Росію - чергова спецоперація ГУР, - джерела

Москва, Неділя 26 листопада 2023 13:40
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"Дірява" ППО. Нічна атака дронів на Росію - чергова спецоперація ГУР, - джерела Фото: ГУР причетне до атаки дронів на Росію 26 листопада (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Нічна атака дронів на Росію була черговою вдалою спецоперацією українських розвідників. Вона показала "дирявість" російської ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в спецслужбах.

За даними РБК-Україна, за цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони.

Як зазначають джерела, ця операція продемонструвала "дирявість" російської протиповітряної оборони. Остаточні наслідки атаки поки невідомі, але все точно не так, як заявили в Росії, що все збили.

Що відомо про атаку

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада у Підмосков'ї, Тулі та деяких інших регіонах РФ чули вибухи. Росіяни відразу заявили про атаку дронів та нібито роботу ППО.

У Міноборони РФ стверджують, що сили ППО нібито знищили 11 дронів-камікадзе у чотирьох областях. Зокрема, губернатор Московській області заявили, що нібито "перехопили" аж 5 безпілотників, а у Брянській області - 4.

При цьому у Тулі цієї ночі було найгучніше. Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що вночі засоби протиповітряної оборони збили два безпілотники у Тулі. Але один дрон врізався у квартиру на 12 поверсі багатоповерхівки.

Додамо, що зранку у Тулі теж літали дрони. Місцеві стверджувало, що їх нібито збили.

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Російська Федерація атака дронів ГУР Главное управление разведки
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