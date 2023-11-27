ua en ru
Пн, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Непогода в Одесской области и ночная атака дронов на РФ: новости за выходные

Понедельник 27 ноября 2023 08:15
UA EN RU
Непогода в Одесской области и ночная атака дронов на РФ: новости за выходные Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 26 ноября несколько городов России атаковали дроны. А Одесскую область накрыл снежный ураган.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.

Война РФ против Украины

  • Россия испытывает проблемы с использованием крылатых ракет типа "Калибр". Причиной тому стала логистика.

  • Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции наших военных на Купянском и Бахмутском направлениях.

  • На временно оккупированных территориях Запорожской области гауляйтеры вводят скрытые меры по выявлению каких-либо очагов сопротивления российской оккупации. Даже придумали для этого новый метод.

  • Россия переместила свои стратегические системы С-400 из Калининграда на фронт в Украину. Это произошло после значительных потерь.

Одессу и область защитят дополнительными системами ПВО, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Одесса и область будут защищены дополнительными системами ПВО. О них уже договорились с партнерами.

Минобороны провело испытание новых украинских FPV-дронов

Министерство обороны провело испытание новых украинских FPV-дронов, произведших частные кампании.

В ведомстве отметили, что целью испытаний явилась проверка работы беспилотников под влиянием излучения комплекса РЭБ. Отдельно тестировали устойчивость БпЛА к подавлению сигнала видеосвязи и канала управления беспилотником.

Часть стран ЕС настаивает на ослаблении ограничений для РФ за обход санкций, - Bloomberg

По словам источников, знакомых с вопросом, группа государств-членов настаивает на смягчении предложений Евросоюза, направленных на прекращение обхода санкций против России через третьи страны.

В ВМС прокомментировали планы РФ построить подводный тоннель в Крым

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук считает, что Россия не сможет скрыть строительство подводного тоннеля в Крым. Он подчеркнул, что важна стоимость строительства такого тоннеля.

"Дырявая" ПВО. Ночная атака дронов на Россию - очередная спецоперация ГУР, - источники

В ночь на 26 ноября в Подмосковье, Туле и других регионах РФ слышали взрывы. Россияне сразу заявили об атаке дронов и якобы работе ПВО.

В Минобороны РФ утверждают, что силы ПВО якобы уничтожили 11 дронов-камикадзе в четырех областях. В частности, губернатор Московской области заявили, что якобы "перехватили" 5 беспилотников, а в Брянской области - 4.

При этом в Туле этой ночью было громче всего. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что ночью средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Туле. Но один дрон врезался в квартиру на 12 этаже многоэтажки.

Утром в Туле тоже летали дроны. Местные утверждали, что их якобы сбили.

Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что ночная атака дронов на Россию была очередной удачной спецоперацией украинских разведчиков. Она показала "дырявость" российской ПВО.

Непогода в Одесской области

26 ноября Одесскую область накрыла сильная непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения по ряду трасс.

В частности, сообщают об отключении света во многих населенных пунктах, а также поваленных деревьях. Всего за несколько часов в регионе произошло почти 50 аварий. До этого об ограничениях на дорогах сообщалось только в Одесской области.

Кроме этого, из-за непогоды Молдова прекратила пропуск транспорта на двух КПП на границе с Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Российская Федерация Одесса
NEWS
В Одессе из-за перебоев со светом остановили районные котельные, в области фиксируют ураган
В Одессе из-за перебоев со светом остановили районные котельные, в области фиксируют ураган
DAILY
Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах