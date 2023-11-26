У російській Тулі безпілотник влучив у багатоповерхівку

У Тулі безпілотник влучив у багатоповерхівку. Постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал ASTRA .

Безпілотник врізався у квартиру на 12 поверсі багатоповерхівки на вулиці Хворостухіна. Найімовірніше безпілотники збили і один із них влетів у житловий будинок.

Відомо, що постраждала одна людина - у неї травма стопи. На місці працюють екстрені служби. Усіх мешканців прямо зараз евакуювали із будівлі.

За словами губернатора Тульської області Олексія Дюміна, засоби протиповітряної оборони збили два безпілотники.

"Один із них, втративши управління, врізався в багатоквартирний житловий будинок у Тулі. Серйозних пошкоджень немає, пошкоджено скління трьох квартир. Легке різане поранення отримав один із мешканців будинку", - повідомив губератор.

Атака безпілотників у Росії

У Росії у 2023 році почастішали випадки атак БпЛА. В основному ці атаки націлені на військові об'єкти в різних регіонах, включаючи Москву. Так, сьогодні вночі атаку безпілотників зазнала Московська область. Через те, що сталося, призупинили роботу місцеві аеропорти "Внуково" та "Домодєдово".

Перед нею БПЛА перехоплювали у Брянській, Тульській та Калузькій областях. Постраждалих та серйозних руйнувань попередньо немає.

Раніше, в ГУР України попередили жителів Москви та інших російських міст, що атаки безпілотників. збільшуватимуться.

Також ми повідомляли, що на початку листопада в Московській області пролунав вибух недалеко від заводу, що виробляє "Кинджали" та "Іскандери". Пропагандисти заявили про збитки безпілотника.