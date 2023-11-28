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Непогода в Одесской области: количество погибших возросло, среди них военный, - СМИ

Одесская область, Вторник 28 ноября 2023 10:50
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Непогода в Одесской области: количество погибших возросло, среди них военный, - СМИ Фото: количество погибших из-за непогоды в Одесской области возросло (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Одесской области обнаружили еще троих погибших в результате непогоды, среди них также есть военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное СМИ "Думская".

Как сообщает издание, в течение суток были обнаружены еще двое погибших бездомных. Тело мужчины нашли на Алексеевской площади, женщины - на улице Героев Крут. Обоим было около 40 лет.

Кроме того, источники "Думской" сообщили о военном 42-х годах, скончавшемся на трассе Одесса-Кучурган в автомобиле ВАЗ.

Непогода в Украине

Напомним, 26 ноября Одесскую область накрыла непогода, которая привела к ограниченному или же полному перекрытию движения рядом трасс. Только через несколько часов утром произошло почти 50 ДТП. Все подробности - в материале РБК-Украина по ссылке.

Утром 27 ноября из-за непогоды в Украине без света было более 2 тысяч населенных пунктов. Добавим, что на временно оккупированных территориях нашего государства также было исчезновение электроэнергии и разрушение инфраструктуры. В частности, представители оккупационной "администрации" Крыма говорили, что без света было 425 тысяч человек.

Также сообщалось, что в Одессе нашли тела трех человек. Вероятно, они умерли из-за переохлаждения, вызванного непогодой в городе.

Позже стало известно о пяти погибших из-за непогоды в Одесской области.

По состоянию на утро 28 ноября из-за непогоды в Украине погибли 10 человек, еще 23 пострадали, среди них есть дети.

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