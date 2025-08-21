Негода наступає: гроза накриє Київ та область

Синоптики прогнозують грозу в Києві на завтра, 22 серпня. При цьому в Київській області очікуються місцями град та шквали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.
У п'ятницю, 22 серпня вдень на території Київської області та столиці очікуються грози. Місцями можливий град і пориви вітру 15-20 м/с.
Синоптики оголосили I рівень небезпеки, жовтий, що сигналізує про потенційні труднощі для енергетики, будівництва, комунальних служб та руху транспорту.
На відкритій місцевості
Під час граду та шквалів
Раніше синоптик Наталка Діденко розповідала, що до 24 серпня погода вирівняється і знайде потрібну гармонію. Вдень в середньому +19+24°C, на півдні та сході - тепліше - 24-29°C, на заході - прохолодніше - 16-20°C.
Раніше РБК-Україна писало, якою буде погода в Україні на початку серпня, та пояснювало, чому окремі регіони ризикують залишитися без частини врожаю через посуху, навалу шкідників і поширення небезпечних хвороб рослин.
Також в Укргідрометцентрі поділилися цікавим фактом: їхні спеціалісти вимірюють тривалість сонячного сяйва - буквально