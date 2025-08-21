Негода наступає: гроза накриє Київ та область

Раніше синоптик Наталка Діденко розповідала, що до 24 серпня погода вирівняється і знайде потрібну гармонію. Вдень в середньому +19+24°C, на півдні та сході - тепліше - 24-29°C, на заході - прохолодніше - 16-20°C.

Раніше РБК-Україна писало, якою буде погода в Україні на початку серпня, та пояснювало, чому окремі регіони ризикують залишитися без частини врожаю через посуху, навалу шкідників і поширення небезпечних хвороб рослин.

Також в Укргідрометцентрі поділилися цікавим фактом: їхні спеціалісти вимірюють тривалість сонячного сяйва - буквально