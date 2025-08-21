RU

Общество Образование Деньги Изменения

Непогода наступает: гроза накроет Киев и область

Фото: шквалы и град прогнозируют в Киеве (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Синоптики прогнозируют грозу в Киеве на завтра, 22 августа. При этом в Киевской области ожидаются местами град и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В пятницу, 22 августа днем на территории Киевской области и столицы ожидаются грозы. Местами возможен град и порывы ветра 15-20 м/с.

Синоптики объявили I уровень опасности, желтый, что сигнализирует о потенциальных трудностях для энергетики, строительства, коммунальных служб и движения транспорта.

Как действовать во время непогоды

  • Закройте окна и двери, выключите электроприборы.
  • Не пользуйтесь телефоном без необходимости.
  • Избегайте высоких деревьев, металлических предметов и водоемов.

На открытой местности

  • Не прячьтесь под одиночными деревьями.
  • В поле присядьте в углублении, в лесу - ищите низкорослые деревья.
  • В горах - держитесь подальше от скал и выступов.

Во время града и шквалов

  • Переместите авто под накрытие или в гараж.
  • Избегайте пребывания на улице.
  • Следите за видимостью на дороге, при необходимости - остановитесь.

Ранее синоптик Наталка Диденко рассказывала, что к 24 августа погода выровняется и найдет нужную гармонию. Днем в среднем +19+24°C, на юге и востоке - теплее - 24-29°C, на западе - прохладнее - 16-20°C.

Ранее РБК-Украина писало, какой будет погода в Украине в начале августа, и объясняло, почему отдельные регионы рискуют остаться без части урожая из-за засухи, нашествия вредителей и распространения опасных болезней растений.

Также в Укргидрометцентре поделились интересным фактом: их специалисты измеряют продолжительность солнечного сияния - буквально

