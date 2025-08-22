ua en ru
Негода накриє Україну: де сьогодні чекати грози, зливи та шквалистий вітер

П'ятниця 22 серпня 2025 07:00
Негода накриє Україну: де сьогодні чекати грози, зливи та шквалистий вітер Фото: синоптики дали прогноз на 22 серпня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 22 серпня, в Україні очікуються грози, зливи та шквалистий вітер у більшості регіонів. Водночас у деяких областях утримається суха та спекотна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, у західних, північних, більшості центральних, а також в Одеській та Миколаївській областях пройдуть помірні, місцями значні дощі. Вдень подекуди грози, град та шквали швидкістю 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +12…+17 градусів у західних областях до +15…+20 градусів на решті території.

Вдень на заході +17…+22 градуси, у північних регіонах +20…+25 градусів, а у південних і східних областях збережеться спека до +28…+33 градуси.

Погода у регіонах

У західних областях - дощі та місцями грози, подекуди сильні зливи. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура: вночі +12…+17 градусів, вдень +17…+22 градуси.

На півночі країни пройдуть помірні дощі, місцями з грозами. У деяких районах можливий град і шквали до 15-20 м/с.
Температура: вночі +15…+20 градусів, вдень +20…+25 градусів.

У більшості центральних областей очікуються дощі та грози, місцями сильні опади. Температура: вночі +15…+20 градусів, вдень +27…+29 градусів.

У східних регіонах буде сонячно та спекотно, без опадів.
Температура: вночі +17…+19 градусів, вдень +30…+32 градуси.

На півдні країни переважно сухо та спекотно, лише в Одеській та Миколаївській областях можливі грози та дощі. Температура: вночі +18…+20 градусів, вдень +29…+33 градуси.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, очікується помірний дощ, вдень гроза.

По області місцями можливі значні дощі, град та шквали до 15-20 м/с. Температура вночі становитиме +15…+17 градусів, вдень +21…+23 градуси. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Негода накриє Україну: де сьогодні чекати грози, зливи та шквалистий вітер

Нагадаємо, на сьогодні синоптики оголосили I рівень небезпеки, жовтий, що сигналізує про потенційні труднощі для енергетики, будівництва, комунальних служб та руху транспорту.

Крім того, Укргідрометцентр проаналізував рівень води у головних річках України за першу половину серпня та виявив дещо цікаве.

