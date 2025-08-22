Негода накриє Україну: де сьогодні чекати грози, зливи та шквалистий вітер
Сьогодні, 22 серпня, в Україні очікуються грози, зливи та шквалистий вітер у більшості регіонів. Водночас у деяких областях утримається суха та спекотна погода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, у західних, північних, більшості центральних, а також в Одеській та Миколаївській областях пройдуть помірні, місцями значні дощі. Вдень подекуди грози, град та шквали швидкістю 15-20 м/с.
Температура вночі коливатиметься від +12…+17 градусів у західних областях до +15…+20 градусів на решті території.
Вдень на заході +17…+22 градуси, у північних регіонах +20…+25 градусів, а у південних і східних областях збережеться спека до +28…+33 градуси.
Погода у регіонах
У західних областях - дощі та місцями грози, подекуди сильні зливи. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура: вночі +12…+17 градусів, вдень +17…+22 градуси.
На півночі країни пройдуть помірні дощі, місцями з грозами. У деяких районах можливий град і шквали до 15-20 м/с.
Температура: вночі +15…+20 градусів, вдень +20…+25 градусів.
У більшості центральних областей очікуються дощі та грози, місцями сильні опади. Температура: вночі +15…+20 градусів, вдень +27…+29 градусів.
У східних регіонах буде сонячно та спекотно, без опадів.
Температура: вночі +17…+19 градусів, вдень +30…+32 градуси.
На півдні країни переважно сухо та спекотно, лише в Одеській та Миколаївській областях можливі грози та дощі. Температура: вночі +18…+20 градусів, вдень +29…+33 градуси.
Погода у Києві
У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, очікується помірний дощ, вдень гроза.
По області місцями можливі значні дощі, град та шквали до 15-20 м/с. Температура вночі становитиме +15…+17 градусів, вдень +21…+23 градуси. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Нагадаємо, на сьогодні синоптики оголосили I рівень небезпеки, жовтий, що сигналізує про потенційні труднощі для енергетики, будівництва, комунальних служб та руху транспорту.
