Непогода накроет Украину: где сегодня ждать грозы, ливни и шквалистый ветер

Сегодня, 22 августа, в Украине ожидаются грозы, ливни и шквалистый ветер в большинстве регионов. В то же время в некоторых областях сохранится сухая и жаркая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным синоптиков, в западных, северных, большинстве центральных, а также в Одесской и Николаевской областях пройдут умеренные, местами значительные дожди. Днем местами грозы, град и шквалы скоростью 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +12...+17 градусов в западных областях до +15...+20 градусов на остальной территории.

Днем на западе +17...+22 градуса, в северных регионах +20...+25 градусов, а в южных и восточных областях сохранится жара до +28...+33 градуса.

Погода в регионах

В западных областях - дожди и местами грозы, местами сильные ливни. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура: ночью +12...+17 градусов, днем +17...+22 градуса.

На севере страны пройдут умеренные дожди, местами с грозами. В некоторых районах возможен град и шквалы до 15-20 м/с.

Температура: ночью +15...+20 градусов, днем +20...+25 градусов.

В большинстве центральных областей ожидаются дожди и грозы, местами сильные осадки. Температура: ночью +15...+20 градусов, днем +27...+29 градусов.

В восточных регионах будет солнечно и жарко, без осадков.

Температура: ночью +17...+19 градусов, днем +30...+32 градуса.

На юге страны преимущественно сухо и жарко, лишь в Одесской и Николаевской областях возможны грозы и дожди. Температура: ночью +18...+20 градусов, днем +29...+33 градуса.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями, ожидается умеренный дождь, днем гроза.

По области местами возможны значительные дожди, град и шквалы до 15-20 м/с. Температура ночью составит +15...+17 градусов, днем +21...+23 градуса. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.