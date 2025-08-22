ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Непогода накроет Украину: где сегодня ждать грозы, ливни и шквалистый ветер

Пятница 22 августа 2025 07:00
UA EN RU
Непогода накроет Украину: где сегодня ждать грозы, ливни и шквалистый ветер Фото: синоптики дали прогноз на 22 августа (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 22 августа, в Украине ожидаются грозы, ливни и шквалистый ветер в большинстве регионов. В то же время в некоторых областях сохранится сухая и жаркая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, в западных, северных, большинстве центральных, а также в Одесской и Николаевской областях пройдут умеренные, местами значительные дожди. Днем местами грозы, град и шквалы скоростью 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +12...+17 градусов в западных областях до +15...+20 градусов на остальной территории.

Днем на западе +17...+22 градуса, в северных регионах +20...+25 градусов, а в южных и восточных областях сохранится жара до +28...+33 градуса.

Погода в регионах

В западных областях - дожди и местами грозы, местами сильные ливни. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура: ночью +12...+17 градусов, днем +17...+22 градуса.

На севере страны пройдут умеренные дожди, местами с грозами. В некоторых районах возможен град и шквалы до 15-20 м/с.
Температура: ночью +15...+20 градусов, днем +20...+25 градусов.

В большинстве центральных областей ожидаются дожди и грозы, местами сильные осадки. Температура: ночью +15...+20 градусов, днем +27...+29 градусов.

В восточных регионах будет солнечно и жарко, без осадков.
Температура: ночью +17...+19 градусов, днем +30...+32 градуса.

На юге страны преимущественно сухо и жарко, лишь в Одесской и Николаевской областях возможны грозы и дожди. Температура: ночью +18...+20 градусов, днем +29...+33 градуса.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями, ожидается умеренный дождь, днем гроза.

По области местами возможны значительные дожди, град и шквалы до 15-20 м/с. Температура ночью составит +15...+17 градусов, днем +21...+23 градуса. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Непогода накроет Украину: где сегодня ждать грозы, ливни и шквалистый ветер

Напомним, на сегодня синоптики объявили I уровень опасности, желтый, что сигнализирует о потенциальных трудностях для энергетики, строительства, коммунальных служб и движения транспорта.

Кроме того, Укргидрометцентр проанализировал уровень воды в главных реках Украины за первую половину августа и обнаружил кое-что интересное.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
Новости
Спасатели вторые сутки тушат пожар в Мукачево после российского удара (видео)
Спасатели вторые сутки тушат пожар в Мукачево после российского удара (видео)
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"