Негода наступає: гроза накриє Київ та область

Україна, Четвер 21 серпня 2025 15:25
Негода наступає: гроза накриє Київ та область Фото: шквали та град прогнозують у Києві (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Синоптики прогнозують грозу в Києві на завтра, 22 серпня. При цьому в Київській області очікуються місцями град та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

У п'ятницю, 22 серпня вдень на території Київської області та столиці очікуються грози. Місцями можливий град і пориви вітру 15-20 м/с.

Синоптики оголосили I рівень небезпеки, жовтий, що сигналізує про потенційні труднощі для енергетики, будівництва, комунальних служб та руху транспорту.

Як діяти під час непогоди

  • Зачиніть вікна та двері, вимкніть електроприлади.
  • Не користуйтеся телефоном без потреби.
  • Уникайте високих дерев, металевих предметів та водойм.

На відкритій місцевості

  • Не ховайтеся під поодинокими деревами.
  • У полі присядьте в заглибленні, у лісі - шукайте низькорослі дерева.
  • У горах - тримайтеся подалі від скель та виступів.

Під час граду та шквалів

  • Перемістіть авто під накриття або в гараж.
  • Уникайте перебування на вулиці.
  • Слідкуйте за видимістю на дорозі, за потреби - зупиніться.

Раніше синоптик Наталка Діденко розповідала, що до 24 серпня погода вирівняється і знайде потрібну гармонію. Вдень в середньому +19+24°C, на півдні та сході - тепліше - 24-29°C, на заході - прохолодніше - 16-20°C.

Раніше РБК-Україна писало, якою буде погода в Україні на початку серпня, та пояснювало, чому окремі регіони ризикують залишитися без частини врожаю через посуху, навалу шкідників і поширення небезпечних хвороб рослин.

Також в Укргідрометцентрі поділилися цікавим фактом: їхні спеціалісти вимірюють тривалість сонячного сяйва - буквально

