Негода наступає: гроза накриє Київ та область
Синоптики прогнозують грозу в Києві на завтра, 22 серпня. При цьому в Київській області очікуються місцями град та шквали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.
У п'ятницю, 22 серпня вдень на території Київської області та столиці очікуються грози. Місцями можливий град і пориви вітру 15-20 м/с.
Синоптики оголосили I рівень небезпеки, жовтий, що сигналізує про потенційні труднощі для енергетики, будівництва, комунальних служб та руху транспорту.
Як діяти під час непогоди
- Зачиніть вікна та двері, вимкніть електроприлади.
- Не користуйтеся телефоном без потреби.
- Уникайте високих дерев, металевих предметів та водойм.
На відкритій місцевості
- Не ховайтеся під поодинокими деревами.
- У полі присядьте в заглибленні, у лісі - шукайте низькорослі дерева.
- У горах - тримайтеся подалі від скель та виступів.
Під час граду та шквалів
- Перемістіть авто під накриття або в гараж.
- Уникайте перебування на вулиці.
- Слідкуйте за видимістю на дорозі, за потреби - зупиніться.
Раніше синоптик Наталка Діденко розповідала, що до 24 серпня погода вирівняється і знайде потрібну гармонію. Вдень в середньому +19+24°C, на півдні та сході - тепліше - 24-29°C, на заході - прохолодніше - 16-20°C.
Також в Укргідрометцентрі поділилися цікавим фактом: їхні спеціалісти вимірюють тривалість сонячного сяйва - буквально