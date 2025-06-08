Негода у Києві повалила дерева, затопила вулиці й переходи (фото, відео)

Надвечір, 8 червня, у Києві пройшла сильна злива з градом. Негода спричинила ряд незручностей жителям міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка та місцеві Telegram канали.
"Кияни, негода принесла нам клопіт. По районах міста фіксуємо падіння дерев. На жаль, є пошкоджене майно, автомобілі", - повідомив начальник КМВА.
За його словами, голови районних державних адміністрацій на звʼязку та займаються питанням ліквідації наслідків негоди.
"Підключаємо районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень, Київзеленбуд, Київміськсвітло (є обриви мереж), КАРС. Служби зроблять все можливе", - додав він.
Очільник Шевченківської РДА Олександр Сазанович розповів, що станом на 20:30 через негоду на території району зафіксовано численні випадки падіння дерев, пошкодження електромереж та часткове блокування проїжджої частини.
За його словами, падіння дерев на проїжджу частину відбулось за адресами:
Він пояснив, що за останньою адресою тимчасово заблоковані тролейбусні маршрути.
"Працюють КП "Київміськсвітло" та КП УЗН Шевченківського району. За чисельними адресами сталось пошкодження електромереж та майна. До ліквідації наслідків залучено всі комунальні служби району!", - додав Сазанович.
Раніше сьогодні у Києві та області було оголошено жовтий рівень небезпеки через грозу, яка триватиме до кінця доби 8 червня та вночі 9 червня.
Мешканців закликали бути обережними.
Зауважимо, що злива в столиці настільки сильна, що у деяких районах не видно сусідні домівки. РБК-Україна показало, як виглядає Київ під час негоди.
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Нагадаємо, що згідно з "Укргідрометцентром", погода в Україні наступного тижня буде мінливою і контрастною. Уже з середи в країну повернуться дощі, грози та похолодання.
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