Негода у Києві повалила дерева, затопила вулиці й переходи (фото, відео)

Негода в Києві

Раніше сьогодні у Києві та області було оголошено жовтий рівень небезпеки через грозу, яка триватиме до кінця доби 8 червня та вночі 9 червня.

Мешканців закликали бути обережними.

Зауважимо, що злива в столиці настільки сильна, що у деяких районах не видно сусідні домівки. РБК-Україна показало, як виглядає Київ під час негоди.

Ми також писали, куди можна звернутись у випадку надзвичайної події, що була спричинена негодою.

Погода в Україні з 9 по 13 травня

Нагадаємо, що згідно з "Укргідрометцентром", погода в Україні наступного тижня буде мінливою і контрастною. Уже з середи в країну повернуться дощі, грози та похолодання.

Детальніше ознайомитися з детальним прогнозом на наступний тиждень - можна в матеріалі РБК-Україна.

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