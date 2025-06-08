Киян попередили про небезпечну погоду: куди звертатися у разі НП

У Києві та області оголошено жовтий рівень небезпеки через грозу, яка триватиме до кінця доби 8 червня та вночі 9 червня. Мешканців закликають бути обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 8 червня та вночі 9 червня у Києві та області гроза... I рівень небезпечності, жовтий". - зазначили в КМВА. Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт. Куди телефонувати в разі надзвичайної події: при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів - до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.

якщо впало дерево чи зламалися гілки, - до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.

коли падіння дерев і гілок загрожує життю - до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

при травмуванні людей - телефонуйте 103.

при несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків - за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).