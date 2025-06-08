Непогода в Киеве повалила деревья, затопила улицы и переходы (фото, видео)

Непогода в Киеве

Ранее сегодня в Киеве и области был объявлен желтый уровень опасности из-за грозы, которая продлится до конца суток 8 июня и ночью 9 июня.

Жителей призвали быть осторожными.

Заметим, что ливень в столице настолько сильный, что в некоторых районах не видно соседние дома. РБК-Украина показало, как выглядит Киев во время непогоды.

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Погода в Украине с 9 по 13 мая с 9 по 13 мая

Напомним, что согласно "Укргидрометцентру", погода в Украине на следующей неделе будет переменчивой и контрастной. Уже со среды в страну вернутся дожди, грозы и похолодание.

Подробнее ознакомиться с детальным прогнозом на следующую неделю - можно в материале РБК-Украина.

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