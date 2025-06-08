Непогода в Киеве повалила деревья, затопила улицы и переходы (фото, видео)

К вечеру, 8 июня, в Киеве прошел сильный ливень с градом. Непогода вызвала ряд неудобств жителям города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко и местные Telegram каналы.
"Киевляне, непогода принесла нам хлопоты. По районам города фиксируем падение деревьев. К сожалению, есть поврежденное имущество, автомобили", - сообщил начальник КГВА.
По его словам, главы районных государственных администраций на связи и занимаются вопросом ликвидации последствий непогоды.
"Подключаем районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений, Киевзеленстрой, Киевгорсвет (есть обрывы сетей), КАРС. Службы сделают все возможное", - добавил он.
Глава Шевченковской РГА Александр Сазанович рассказал, что по состоянию на 20:30 из-за непогоды на территории района зафиксированы многочисленные случаи падения деревьев, повреждения электросетей и частичное блокирование проезжей части.
По его словам, падение деревьев на проезжую часть произошло по адресам:
Он пояснил, что по последнему адресу временно заблокированы троллейбусные маршруты.
"Работают КП "Киевгорсвет" и КП СЗН Шевченковского района. По многочисленным адресам произошло повреждение электросетей и имущества. К ликвидации последствий привлечены все коммунальные службы района!", - добавил Сазанович.
Ранее сегодня в Киеве и области был объявлен желтый уровень опасности из-за грозы, которая продлится до конца суток 8 июня и ночью 9 июня.
Жителей призвали быть осторожными.
Заметим, что ливень в столице настолько сильный, что в некоторых районах не видно соседние дома. РБК-Украина показало, как выглядит Киев во время непогоды.
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Напомним, что согласно "Укргидрометцентру", погода в Украине на следующей неделе будет переменчивой и контрастной. Уже со среды в страну вернутся дожди, грозы и похолодание.
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