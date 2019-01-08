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Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами наблизилося до 10 млрд доларів

Новини » Економіка    08.01.2019 - 17:21
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами наблизилося до 10 млрд доларів
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

ДФС оприлюднила дані щодо зовнішньої торгівлі товарами за 2018 року

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в 2018 році склав 104,188 млрд доларів, що на 12% більше, ніж у 2017 році (92,798 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики Державної фіскальної служби.

Згідно з даними ДФС, експорт товарів з України зріс на 9% до 47,334 млрд доларів, імпорт - на 15% до 56,854 млрд доларів. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі за 2018 рік становить 9,520 млрд доларів.

Найбільшу частку в експорті товарів становлять продовольчі товари та сільськогосподарська продукція - 18,613 млрд доларів, або 39,3% від загального експорту. На другому місці - метали і вироби з них 11,633 млрд доларів (24,6%).

Найбільшу в експорті товарів становлять машини, обладнання та транспорт - 17,420 млрд доларів, або 30,6% від загального імпорту. На другому місці паливно-енергетичні товари - 13,521 млрд доларів (23,8%).

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами наблизилося до 10 млрд доларів

sfs.gov.ua

Нагадаємо, за даними НБУ, в грудні 2018 року індекс зміни світових цін на товари українського експорту поглибив зниження, знівелювавши зростання протягом року.

Зазначимо, що за даними Національного банку України, в листопаді 2018 року зростання обсягів експорту продовольчих товарів прискорилося до 27,2% р/р, досягши історичного рекорду (2,1 млрд доларів) і забезпечивши майже 53% усього експорту товарів з України.

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