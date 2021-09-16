UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Негативная реакция Запада должна убедить депутатов не голосовать за закон об олигархах, - нардеп

Автор: Наталия Гурковская

Критическая реакция Запада должна убедить Верховную раду не принимать "чувствительный" проект закона об олигархах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата ("Голос"), члена комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Рахманина.

"Законопроект, который надеюсь, что не станет законом, хотя есть все основания считать, что за него набирается соответствующее голосов. Разве что реакция вменяемых людей в западном мире и возможно негативная реакция Венецианской комиссии, скажем так, заставит пересмотреть эту точку зрения", - заявил Рахманин.

Член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны считает, что Рада не должна приступать к рассмотрению проекта закона об олигархах без получения заключения Венецианской комиссии.

"Я бы на месте верховной власти и президента, как инициатора этого законопроекта, все же дождался бы выводов Венецианской комиссии. Если говорить о каких-то чувствительных законопроектах, то использование рекомендаций Венецианской комиссии, скажем, так желанно", - отметил Рахманин.

В целом нардеп раскритиковал проект закона, как акт пиара для действующей власти.

"Каким образом это (закон об олигархах, - прим. ред.) может заставить олигархов быть социально ответственными, о чем неоднократно говорил президент, я лично не знаю. Этот законопроект он отчасти о пиаре, отчасти о публичном унижении", - добавил Рахманин.

Напомним, проект закона об олигархах вызвал критику 4 из 5 парламентских фракций, которые поддержали идею омбудсмена направить этот проект в Венецианскую комиссию.

Причина - неконституционности норм этого законопроекта и нарушения им базовых прав человека.

10 сентября председатель Верховной рады Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).

Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты и эксперты во время форума YES в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Разумков