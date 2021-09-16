Негативна реакція Заходу повинна переконати депутатів не голосувати за закон про олігархів, - нардеп

"Законопроект, який сподіваюся, що не стане законом, хоча є всі підстави вважати, що за нього набирається відповідна кількість голосів. Хіба що реакція притомних людей в західному світі і можливо негативна реакція Венеційської комісії, скажімо так, примусить переглянути цю точку зору", - заявив Рахманін.

Член комітету з питань нацбезпеки і оборони вважає, що Рада не повинна приступати до розгляду проект закону про олігархів без отримання висновку Венеційської комісії.

"Я би на місці верховної влади і президента, як ініціатора цього законопроекта, все ж таки дочекався б висновків Венеційської комісії. Якщо говорити про якісь чутливі законопроекти, то використання рекомендацій Венеційської комісії, скажімо, так є бажаним", - зазначив Рахманін.

В цілому нардеп розкритикував проект закону, як акт піару для діючої влади.

"Яким чином це (закон про олігархів –прим.) може примусити олігархів буде соціально відповідальними, про що неодноразово говорив президент, я особисто не знаю. Цей законопроект він почасти про піар, почасти про публічне приниження", - додав Рахманін.