Негативная реакция Запада должна убедить депутатов не голосовать за закон об олигархах, - нардеп

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата ("Голос"), члена комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Рахманина.

"Законопроект, который надеюсь, что не станет законом, хотя есть все основания считать, что за него набирается соответствующее голосов. Разве что реакция вменяемых людей в западном мире и возможно негативная реакция Венецианской комиссии, скажем так, заставит пересмотреть эту точку зрения", - заявил Рахманин.

Член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны считает, что Рада не должна приступать к рассмотрению проекта закона об олигархах без получения заключения Венецианской комиссии.

"Я бы на месте верховной власти и президента, как инициатора этого законопроекта, все же дождался бы выводов Венецианской комиссии. Если говорить о каких-то чувствительных законопроектах, то использование рекомендаций Венецианской комиссии, скажем, так желанно", - отметил Рахманин.

В целом нардеп раскритиковал проект закона, как акт пиара для действующей власти.

"Каким образом это (закон об олигархах, - прим. ред.) может заставить олигархов быть социально ответственными, о чем неоднократно говорил президент, я лично не знаю. Этот законопроект он отчасти о пиаре, отчасти о публичном унижении", - добавил Рахманин.