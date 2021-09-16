Негативная реакция Запада должна убедить депутатов не голосовать за закон об олигархах, - нардеп
Критическая реакция Запада должна убедить Верховную раду не принимать "чувствительный" проект закона об олигархах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата ("Голос"), члена комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Рахманина.
"Законопроект, который надеюсь, что не станет законом, хотя есть все основания считать, что за него набирается соответствующее голосов. Разве что реакция вменяемых людей в западном мире и возможно негативная реакция Венецианской комиссии, скажем так, заставит пересмотреть эту точку зрения", - заявил Рахманин.
Член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны считает, что Рада не должна приступать к рассмотрению проекта закона об олигархах без получения заключения Венецианской комиссии.
"Я бы на месте верховной власти и президента, как инициатора этого законопроекта, все же дождался бы выводов Венецианской комиссии. Если говорить о каких-то чувствительных законопроектах, то использование рекомендаций Венецианской комиссии, скажем, так желанно", - отметил Рахманин.
В целом нардеп раскритиковал проект закона, как акт пиара для действующей власти.
"Каким образом это (закон об олигархах, - прим. ред.) может заставить олигархов быть социально ответственными, о чем неоднократно говорил президент, я лично не знаю. Этот законопроект он отчасти о пиаре, отчасти о публичном унижении", - добавил Рахманин.
Напомним, проект закона об олигархах вызвал критику 4 из 5 парламентских фракций, которые поддержали идею омбудсмена направить этот проект в Венецианскую комиссию.
Причина - неконституционности норм этого законопроекта и нарушения им базовых прав человека.
10 сентября председатель Верховной рады Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).
Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты и эксперты во время форума YES в Киеве.