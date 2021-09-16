ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Негативная реакция Запада должна убедить депутатов не голосовать за закон об олигархах, - нардеп

Новина українською →
Киев, Четверг 16 сентября 2021 16:05
Негативная реакция Запада должна убедить депутатов не голосовать за закон об олигархах, - нардеп Фото: народный депутат "Голоса" Сергей Рахманин (goloszmin.org)
Автор: Наталия Гурковская

Критическая реакция Запада должна убедить Верховную раду не принимать "чувствительный" проект закона об олигархах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата ("Голос"), члена комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Рахманина.

"Законопроект, который надеюсь, что не станет законом, хотя есть все основания считать, что за него набирается соответствующее голосов. Разве что реакция вменяемых людей в западном мире и возможно негативная реакция Венецианской комиссии, скажем так, заставит пересмотреть эту точку зрения", - заявил Рахманин.

Член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны считает, что Рада не должна приступать к рассмотрению проекта закона об олигархах без получения заключения Венецианской комиссии.

"Я бы на месте верховной власти и президента, как инициатора этого законопроекта, все же дождался бы выводов Венецианской комиссии. Если говорить о каких-то чувствительных законопроектах, то использование рекомендаций Венецианской комиссии, скажем, так желанно", - отметил Рахманин.

В целом нардеп раскритиковал проект закона, как акт пиара для действующей власти.

"Каким образом это (закон об олигархах, - прим. ред.) может заставить олигархов быть социально ответственными, о чем неоднократно говорил президент, я лично не знаю. Этот законопроект он отчасти о пиаре, отчасти о публичном унижении", - добавил Рахманин.

Напомним, проект закона об олигархах вызвал критику 4 из 5 парламентских фракций, которые поддержали идею омбудсмена направить этот проект в Венецианскую комиссию.

Причина - неконституционности норм этого законопроекта и нарушения им базовых прав человека.

10 сентября председатель Верховной рады Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).

Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты и эксперты во время форума YES в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Разумков
NEWS
Будет ли в Киеве жесткий карантин: позиция КГГА
Будет ли в Киеве жесткий карантин: позиция КГГА
DAILY
Николай Кульбида: Вероятность природных катастроф увеличивается, надо готовиться
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Николай Кульбида: Вероятность природных катастроф увеличивается, надо готовиться