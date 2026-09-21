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РФ атакувала Запоріжжя: постраждала людина, пошкоджено чотири об'єкти

02:46 21.09.2026 Пн
1 хв
aimg Катерина Коваль
РФ атакувала Запоріжжя: постраждала людина, пошкоджено чотири об'єкти Фото: наслідки атаки уточнюються (t.me/ivan_fedorov_zp)
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Росіяни атакували багатоповерховий житловий будинок та торговельний центр у Запоріжжі. Наслідки атаки наразі уточнюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співголову Ради оборони Запорізької області Івана Федорова.

Унаслідок ворожого удару постраждали багатоповерховий житловий будинок та торговельний центр у Запоріжжі. Деталі щодо масштабу руйнувань та можливих постраждалих наразі уточнюються.

Оновлено 3:05

Удару зазнали дві багатоповерхівки, торговельний центр та освітній заклад - усього пошкоджено чотири об'єкти. На місцях виникла пожежа.

Унаслідок атаки постраждала одна людина.

Оновлено 3:20

Ворог також атакував корпус вишу в Запоріжжі. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

"Удари по закладах освіти, де навчається наша молодь, є черговим доказом відвертого цинізму ворога", - написав співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Нагадаємо, лише напередодні, 17 вересня, РФ вже знищила один із найбільших торговельних центрів Запоріжжя - удар по ТЦ "Амстор" залишив від будівлі суцільні руїни.

Раніше ми також розповідали, що ворог атакував FPV-дроном пасажирський автобус у Космічному районі Запоріжжя.

Крім того, РФ завдала нового удару по "Запоріжсталі" - унаслідок атаки пошкоджено виробничі об'єкти та інфраструктуру підприємства.

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