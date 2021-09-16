Негативна реакція Заходу повинна переконати депутатів не голосувати за закон про олігархів, - нардеп
Критична реакція Заходу повинна переконати Верховну раду не приймати "чутливий" проект закону про олігархів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата ("Голос"), члена комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Сергія Рахманіна.
"Законопроект, який сподіваюся, що не стане законом, хоча є всі підстави вважати, що за нього набирається відповідна кількість голосів. Хіба що реакція притомних людей в західному світі і можливо негативна реакція Венеційської комісії, скажімо так, примусить переглянути цю точку зору", - заявив Рахманін.
Член комітету з питань нацбезпеки і оборони вважає, що Рада не повинна приступати до розгляду проект закону про олігархів без отримання висновку Венеційської комісії.
"Я би на місці верховної влади і президента, як ініціатора цього законопроекта, все ж таки дочекався б висновків Венеційської комісії. Якщо говорити про якісь чутливі законопроекти, то використання рекомендацій Венеційської комісії, скажімо, так є бажаним", - зазначив Рахманін.
В цілому нардеп розкритикував проект закону, як акт піару для діючої влади.
"Яким чином це (закон про олігархів –прим.) може примусити олігархів буде соціально відповідальними, про що неодноразово говорив президент, я особисто не знаю. Цей законопроект він почасти про піар, почасти про публічне приниження", - додав Рахманін.
Нагадаємо, проект закону про олігархів викликав критику 4 з 5 парламентських фракцій, які підтримали ідею омбудсмена спрямувати цей проект до Венеціанської комісії.
Причина - неконституційність норм цього законопроекту і порушення ним базових прав людини.
10 вересня голова Верховної ради Дмитро Разумков направив законопроект №5599 про олігархів до Європейської комісії "За демократію через право"(Венеціанську комісію).
Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати та експерти під час форуму YES в Києві.