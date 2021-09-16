ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Негативна реакція Заходу повинна переконати депутатів не голосувати за закон про олігархів, - нардеп

Новость на русском →
Київ, Четвер 16 вересня 2021 16:05
Негативна реакція Заходу повинна переконати депутатів не голосувати за закон про олігархів, - нардеп Фото: народний депутат "Голосу" Сергій Рахманін (goloszmin.org)
Автор: Наталія Гурковська

Критична реакція Заходу повинна переконати Верховну раду не приймати "чутливий" проект закону про олігархів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата ("Голос"), члена комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Сергія Рахманіна.

"Законопроект, який сподіваюся, що не стане законом, хоча є всі підстави вважати, що за нього набирається відповідна кількість голосів. Хіба що реакція притомних людей в західному світі і можливо негативна реакція Венеційської комісії, скажімо так, примусить переглянути цю точку зору", - заявив Рахманін.

Член комітету з питань нацбезпеки і оборони вважає, що Рада не повинна приступати до розгляду проект закону про олігархів без отримання висновку Венеційської комісії.

"Я би на місці верховної влади і президента, як ініціатора цього законопроекта, все ж таки дочекався б висновків Венеційської комісії. Якщо говорити про якісь чутливі законопроекти, то використання рекомендацій Венеційської комісії, скажімо, так є бажаним", - зазначив Рахманін.

В цілому нардеп розкритикував проект закону, як акт піару для діючої влади.

"Яким чином це (закон про олігархів –прим.) може примусити олігархів буде соціально відповідальними, про що неодноразово говорив президент, я особисто не знаю. Цей законопроект він почасти про піар, почасти про публічне приниження", - додав Рахманін.

Нагадаємо, проект закону про олігархів викликав критику 4 з 5 парламентських фракцій, які підтримали ідею омбудсмена спрямувати цей проект до Венеціанської комісії.

Причина - неконституційність норм цього законопроекту і порушення ним базових прав людини.

10 вересня голова Верховної ради Дмитро Разумков направив законопроект №5599 про олігархів до Європейської комісії "За демократію через право"(Венеціанську комісію).

Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати та експерти під час форуму YES в Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Разумков
NEWS
В Україні можливі три сценарії розвитку ситуації з коронавірусом, - Ляшко
В Україні можливі три сценарії розвитку ситуації з коронавірусом, - Ляшко
DAILY
Микола Кульбіда: Ймовірність природних катастроф збільшується, треба готуватися
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Микола Кульбіда: Ймовірність природних катастроф збільшується, треба готуватися