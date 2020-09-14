Нефть дорожает из-за тропического шторма в Мексиканском заливе

Цены на нефть выросли в понедельник, 14 сентября, поскольку тропический шторм в Мексиканском заливе вынудил компании эвакуировали буровые установки и приостановить добычу. Однако рост сдерживался обеспокоенностью по поводу избыточного предложения и падения спроса на топливо.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,28% до 39,94 долларов за баррель к 09:00 по киевскому времени, на WTI - прибавили 0,54% до 37,53 долларов за баррель. Оба контракта подешевели на прошлой неделе, снижаясь вторую неделю подряд.

Тропический шторм "Салли" усилился в Мексиканском заливе к западу от Флориды в воскресенье и может стать ураганом 2-й категории. Шторм препятствует добыче нефти во второй раз менее чем за месяц после того, как ураган "Лаура" пронесся по региону. BP Plc и Equinor ASA эвакуировали персонал с некоторых морских платформ в Мексиканском заливе в воскресенье вслед за Chevron Corp и Murphy Oil Corp днем ранее.

Обычно нефть растет, когда производство прекращается, но с обострением пандемии коронавируса на первый план выходят опасения по поводу спроса, в то время как мировые поставки продолжают расти.

Кроме того, командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар пообещал прекратить блокаду объектов нефтяной инфраструктуры, что может привести к увеличению поставок нефти на рынок, однако неясно, начнут ли работать нефтяные месторождения и порты.

"Объявление о том, что блокада ливийских нефтяных экспортных терминалов может вот-вот закончиться, добавится к тревогам встречи ОПЕК+ на этой неделе", - сказал Джеффри Хэлли из OANDA.

ОПЕК+ соберется 17 сентября, чтобы обсудить соблюдение условий ограничительной сделки, хотя аналитики не ожидают дальнейших сокращений добычи нефти.

Отметим, из-за падения цен на нефть, в январе-августе 2020 года импорт топливно-энергетических товаров в Украину упал на 38% до 5,125 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогнозные цены на 2022 год и долгосрочные прогнозы цен на нефть марки Brent и WTI.