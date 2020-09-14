Нафта дорожчає через тропічний шторм в Мексиканській затоці

Ціни на нафту виросли в понеділок, 14 вересня, оскільки тропічний шторм в Мексиканській затоці змусив компанії евакуювали бурові установки і призупинити видобуток. Однак зростання стримувалося стурбованістю з приводу надлишкової пропозиції та падіння попиту на паливо.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,28% до 39,94 доларів за барель до 09:00 за київським часом, на WTI - додали 0,54% до 37,53 доларів за барель. Обидва контракти подешевшали на минулого тижня, знижуючись другий тиждень поспіль.

Тропічний шторм "Саллі" посилився в Мексиканській затоці на захід від Флориди в неділю і може стати ураганом 2-ї категорії. Шторм перешкоджає видобутку нафти вдруге менш ніж за місяць після того, як ураган "Лаура" пронісся по регіону. BP Plc і Equinor ASA евакуювали персонал з деяких морських платформ в Мексиканській затоці в неділю слідом за Chevron Corp і Murphy Oil Corp днем раніше.

Зазвичай нафту зростає, коли виробництво припиняється, але із загостренням пандемії коронавірусу на перший план виходять побоювання з приводу попиту, в той час як світові поставки продовжують рости.

Крім того, командувач Лівійської національної армією Халіфа Хафтар пообіцяв припинити блокаду об'єктів нафтової інфраструктури, що може призвести до збільшення поставок нафти на ринок, проте неясно, чи почнуть працювати нафтові родовища і порти.

"Оголошення про те, що блокада лівійських нафтових експортних терміналів може ось-ось закінчитися, додасться до тривог зустрічі ОПЕК+ на цьому тижні", - сказав Джеффрі Хеллі з OANDA.

ОПЕК+ збереться 17 вересня, щоб обговорити дотримання умов обмежувальної угоди, хоча аналітики не очікують подальшого скорочення видобутку нафти.

Відзначимо, через падіння цін на нафту, в січні-серпні 2020 року імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну впав на 38% до 5,125 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогнозні ціни на 2022 рік і довгострокові прогнози цін на нафту марки Brent і WTI.