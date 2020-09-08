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Украина из-за кризиса потеряла 10% внешней торговли

Киев, Вторник 08 сентября 2020 15:27
Украина из-за кризиса потеряла 10% внешней торговли
Фото: станциция (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ситуация в торговле товарами не улучшается

Объем внешней торговли товарами в январе-августе 2020 года составил 64,182 млрд долларов. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (71,096 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первые восемь месяцев 2020 года составил 30,846 млрд долларов, что на 7% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 12% до 33,337 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 2,491 млрд долларов.

Экспорт продовольствия за январь-август 2020 года сократился 1% до 13,869 млрд долларов, экспорт металлов сократился на 18% до 6,033 млрд долларов. Импорт топливно-энергетических товаров упал на 38% до 5,125 млрд долларов.

Украина из-за кризиса потеряла 10% внешней торговли

Отметим, по данным НБУ, постепенная активизация глобальной экономики привела к расширению спроса на мировых товарных рынках. Соответственно росли мировые цены на товары, преобладающие в украинском экспорте.

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2020 году из-за сужения внешнего спроса, падение мировых цен на товары, которые преобладают в украинском экспорте, углубится по сравнению с предыдущим годом.

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