Нефть дорожает в ожидании мер поддержки экономики США

Фото: добыча нефти (OilNow)

Нефть марки Brent снова поднялась выше 45 долларов

Нефть дорожает во вторник, в 11 августа, в ожидании масштабного пакета стимулов в США. На цены также оказывает влияние восстановление спроса и перезапуск экономик Азии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подорожала на 0,24% до 45,10 долларов за баррель к 10:05 по киевскому времени, нефть WTI выросла на 0,55% до 42,17 долларов за баррель.

"Нефть выросла на фоне признаков дальнейших стимулирующих мер", - говорится в сообщении ANZ.

Цены получили поддержку после того, как президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что высокопоставленные демократы Конгресса хотят встретиться с ним для обсуждения экономической помощи. Переговоры между демократами и администрацией Трампа сорвались на прошлой неделе.

"Американские законодатели продолжили переговоры с министром финансов Стивеном Мнучином по поводу масштабного экономического пакета мер по борьбе с вирусом, заявив, что есть области, где возможен компромисс и может быть достигнута честная сделка. Настроения также повысили комментарии Saudi Aramco об улучшении спроса", - отмечают в ANZ.

Более слабый доллар США также помог поддержать цены на нефть, сказал аналитик Energy Aspects Вирендра Чаухан.

После стабилизации в понедельник доллар снова снизился во вторник, упав на 0,1% по отношению к корзине валют, и продолжил снижаться по отношению к более рискованным валютам, таким как австралийский доллар.

Пассажирские авиаперевозки в США, сильно пострадавшие из-за пандемии, в июне упали на 80% в годовом выражении, показали официальные данные, но все же почти вдвое превысили уровень мая.

Дефляция цен производителей в Китае в июле замедлилась благодаря росту мировых цен на нефть, а также возврату промышленной активности к докризисному уровню. Это стало очередным признаком восстановления во второй по величине экономике мира.

Отметим, по данным НБУ, в июле 2020 года ситуация на мировых товарных и финансовых рынках улучшалась на фоне дальнейшего снятия карантинных ограничений в ряде стран.

Напомним, из-за падения цен на нефть, в январе-июле 2020 года импорт топливно-энергетических товаров в Украину упал на 28% до 4,564 млрд долларов.