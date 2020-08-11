Нафта дорожчає в очікуванні заходів підтримки економіки США

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Нафта марки Brent знову піднялася вище 45 доларів

Нафта дорожчає у вівторок, 11 серпня, в очікуванні масштабного пакету стимулів у США. На ціни впливає відновлення попиту і перезапуск економік Азії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent подорожчала на 0,24% до 45,10 доларів за барель до 10:05 за київським часом, нафта WTI зросла на 0,55% до 42,17 доларів за барель.

"Нафта виросла на тлі ознак подальших стимулюючих заходів", - йдеться в повідомленні ANZ.

Ціни отримали підтримку після того, як президент США Дональд Трамп написав у твіттері, що високопоставлені демократи Конгресу хочуть зустрітися з ним для обговорення економічної допомоги. Переговори між демократами і адміністрацією Трампа зірвалися на минулого тижня.

"Американські законодавці продовжили переговори з міністром фінансів Стівеном Мнучином з приводу масштабного економічного пакету заходів по боротьбі з вірусом, заявивши, що є області, де можливий компроміс і може бути досягнута чесна угода. Настрої також підвищили коментарі Saudi Aramco про поліпшення попиту", - відзначають в ANZ.

Більш слабкий долар США також допоміг підтримати ціни на нафту, сказав аналітик Energy Aspects Вірендра Чаухан.

Після стабілізації у понеділок долар знову знизився у вівторок, впавши на 0,1% по відношенню до корзини валют, і продовжив знижуватися по відношенню до більш ризикованих валют, таких як австралійський долар.

Пасажирські авіаперевезення в США, сильно постраждали через пандемії, в червні впали на 80% в річному вираженні, показали офіційні дані, але все ж майже вдвічі перевищили рівень травня.

Дефляція цін виробників в Китаї в липні сповільнилася завдяки зростанню світових цін на нафту, а також повернення промислової активності до докризового рівня. Це стало черговою ознакою відновлення у другій за величиною економіці світу.

Зазначимо, за даними НБУ, в липні 2020 року ситуація на світових товарних та фінансових ринках поліпшувалася на тлі подальшого зняття карантинних обмежень в ряді країн.

Нагадаємо, із-за падіння цін на нафту, в січні-липні 2020 року імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну впав на 28% до 4,564 млрд доларів.