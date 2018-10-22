Нефть Brent торгуется выше 80 долларов за баррель  

Brent торгуется на отметке 80,31 доллара
Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 22 октября 2018 года, находится выше отметки 80 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.
По состоянию на 10:10 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 80,31 доллара за баррель. Это на 0,19% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Напомним, ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ в сентябре увеличили добычу нефти. По данным Reuters, члены ОПЕК, за исключением Нигерии, Ливии и Конго, в сентябре по отношению к маю 2018 увеличили добычу нефти на 428 тысяч баррелей в сутки, а рост производства сырья в не входящих в картель странах в обзорный период составил 296 тысяч баррелей в сутки.
Отметим, международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что цена нефти марки Brent в средней перспективе будет превышать 80 долларов за баррель в связи со снижением поставок из Венесуэлы и Ирана. Также в Fitch ожидают, что спрос на нефть останется сильным, но в последующие 2-3 года ситуация будет более неопределенная.