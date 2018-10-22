Нафта Brent торгується вище 80 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на позначці 80,31 долара

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 22 жовтня 2018 року, знаходиться вище позначки 80 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

За станом на 10:10 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 80,31 долара за барель. Це на 0,19% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни ОПЕК+ у вересні збільшили видобуток нафти. За даними Reuters, члени ОПЕК, за винятком Нігерії, Лівії та Конго, у вересні по відношенню до травня 2018 збільшили видобуток нафти на 428 тисяч барелів на добу, а зростання виробництва сировини в країнах, що не входять до картеля, в оглядовий період склало 296 тисяч барелів на добу.

Зазначимо, міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує, що ціна нафти марки Brent в середній перспективі буде перевищувати 80 доларів за барель у зв'язку зі зниженням постачання з Венесуели та Ірану. Також Fitch очікують, що попит на нафту залишиться сильним, але в наступні 2-3 роки ситуація буде більш невизначена.