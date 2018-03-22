Нефть Brent торгуется выше 69 долларов за баррель

Brent торгуется на отметке 69,46 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 22 марта 2018 года, находится выше отметки в 69 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 08:07 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 69,46 доллара за баррель. Это на 0,52% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, накануне цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель, что является максимальной отметкой с начала января 2018 года. Цены поднялись на фоне данных Министерства энергетики США, которое сообщило о снижении запасов нефти в стране за неделю на 2,62 млн баррелей, что в целом совпало с обнародованными днем ранее данными Американского института нефти (API). В то же время эксперты, опрошенные S&P Global Platts, среднем прогнозировали рост запасов нефти на 2,6 млн баррелей. Добыча нефти в США продолжает обновлять исторические рекорды и повысилась на 26 тыс. баррелей в сутки - до 10,407 млн баррелей в сутки.