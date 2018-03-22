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Нафта Brent торгується вище 69 доларів за барель

НовиниЕнергетика    22.03.2018 - 08:31
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці 69,46 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 22 березня 2018 року, знаходиться вище позначки в 69 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 08:07 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 69,46 долара за барель. Це на 0,52% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, напередодні ціна нафти Brent піднялася вище 69 доларів за барель, що є максимальною позначкою з початку січня 2018 року. Ціни піднялися на тлі даних Міністерства енергетики США, яке повідомило про зниження запасів нафти в країні за тиждень на 2,62 млн барелів, що в цілому співпало з оприлюдненими днем раніше даними Американського інституту нафти (API). У той же час експерти, опитані S&P Global Platts, в середньому прогнозували зростання запасів нафти на 2,6 млн барелів. Видобуток нафти в США продовжує оновлювати історичні рекорди і підвищився на 26 тис. барелів на добу - до 10,407 млн барелів на добу.

 

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Теги: Brent, нефть, енергетика
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