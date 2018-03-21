Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    21.03.2018 - 17:34
Фото: нефть Brent дорожает (коллаж РБК-Украина)
Фото: нефть Brent дорожает (коллаж РБК-Украина)

Нефть Brent торгуется выше 69 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 21 марта 2018 года, поднялась выше отметки в 69 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 17:17 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 69,01 доллара за баррель. Это на 2,10% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, сегодня по состоянию на 12:34 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 68,02 доллара за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что Содружество стран-добытчиков нефти (ОПЕК) прогнозирует рост мирового спроса на нефть на уровне 1,6 млн баррелей в сутки в 2018 году. 

В частности, президент ОПЕК Сухайл Аль Мазруэй сообщал, что увеличение Соединенными Штатами Америки добычи сланцевой нефти не окажет существенного влияния на объемы мирового производства сырой нефти, поскольку будет поглощено им.

Цена нефти Brent поднялась выше 68 долларов за баррель Нефть Brent торгуется выше 67 долларов за баррель
Теги: Brent, нефть
"Рука до локтя у коллектора просто висела": появились новые детали взрыва в киевской многоэтажке
В Сумах ребенок попал в реанимацию из-за отравления комнатным растением
"Ба-бах": Савченко эпично потроллила депутатов (видео)
"Никита, твоей мамы больше нет": появились новые детали о жутком убийстве женщины под Киевом
On Top