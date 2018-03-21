Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель

Нефть Brent торгуется выше 69 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 21 марта 2018 года, поднялась выше отметки в 69 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 17:17 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 69,01 доллара за баррель. Это на 2,10% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, сегодня по состоянию на 12:34 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 68,02 доллара за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что Содружество стран-добытчиков нефти (ОПЕК) прогнозирует рост мирового спроса на нефть на уровне 1,6 млн баррелей в сутки в 2018 году.

В частности, президент ОПЕК Сухайл Аль Мазруэй сообщал, что увеличение Соединенными Штатами Америки добычи сланцевой нефти не окажет существенного влияния на объемы мирового производства сырой нефти, поскольку будет поглощено им.