Нефть Brent торгуется ниже 80 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Brent утром 19 октября торгуется на отметке 79,58 доллара

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 19 октября 2018 года, торгуется ниже отметки 80 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:07 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 79,58 доллара за баррель. Это на 0,04% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть поддерживает положительная динамика китайской статистики. В частности, Китай в сентябре увеличил переработку нефти до 12,49 млн баррелей в сутки с выходом ряда независимых НПЗ из ремонта. При этом экономика Китая в третьем квартале выросла только на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало минимальным значением с 2009 года.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что цена нефти марки Brent в средней перспективе будет превышать 80 долларов за баррель в связи со снижением поставок из Венесуэлы и Ирана.

Кроме того, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд заявил, что после 2030 года производство нефти в России может сократиться настолько, что она исчезнет с рынка нефти.